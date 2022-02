Dla Szymona Marciniaka będzie to już szósty mecz europejskich pucharów, w którym zagra Liverpool i piąte spotkanie z niemieckim trenerem Jürgenem Kloppem. Trener Liverpoolu wiele razy krytykował Szymona Marciniaka, choć na początki tej relacji były całkiem spokojne.

Szymon Marciniak pierwszy mecz "The Reds" prowadził w sezonie 2014/15 w Lidze Europy. Liverpool prowadzony jeszcze przez Brendana Rodgersa pokonał przed własną publicznością turecki Besiktas 1-0. Dwa lata później polski sędzia znów trafił na Liverpool, lecz tym razem już w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wtedy pierwszy raz spotkał się z trenerem Jürgenem Kloppem, którego drużyna rozgromiła Spartaka Moskwa aż 7-0. To był pierwszy i ostatni raz, gdy na linii Klopp - Marciniak nie było napięcia.

Liga Mistrzów. Klopp krytykuje Marciniaka po karnym dla Liverpoolu

W 2018 roku Szymon Marciniak prowadził hit fazy grupowej Ligi Mistrzów, czyli spotkanie PSG - Liverpool. Mecz był bardzo emocjonujący i trzymał w niepewności aż do ostatnich minut, ostatecznie to paryżanie zwyciężyli 2-1. Po spotkaniu Jürgen Klopp publicznie skrytykował polskiego arbitra.

W pomeczowych wywiadach trener Liverpoolu powiedział: - Dostaliśmy rzut karny, ale sędzia nie chciał go początkowo podyktować. Nie wiem, jak to możliwe. Sędzia musi być przygotowany na taki mecz, a on wydawał się nieprzygotowany.

Niemiec miał pretensje o jedenastkę, która została odgwizdana dopiero po analizie VAR. Powtórki jasno ukazały, że Sadio Mane był faulowany, a zatem rzut karny był ewidentny. Szkoleniowiec Liverpoolu uważał, że Szymon Marciniak powinien to widzieć z boiska, a nie monitora VAR i dodał: - To nie było potrzebne.

Liverpool - PSG w Lidze Mistrzów. Klopp o Marciniaku: "Niewiarygodne decyzje"

W meczu PSG - Liverpool Szymon Marciniak pokazał łącznie osiem żółtych kartek, z czego aż sześć zawodnikom Liverpoolu. - Sędzia sprawił, że wyglądaliśmy jak rzeźnicy - grzmiał po spotkaniu Jürgen Klopp. Trener Liverpoolu miał pretensje do Polaka, że był stronniczy i niechętnie karał piłkarzy PSG w przeciwieństwie do graczy "The Reds". - Były jeden czy dwa faule, za które można było dać kartki, ale wszystkie pozostałe to jakieś niewiarygodne decyzje - skwitował Klopp.

W tym spotkaniu bardzo trudną rolę miał sędzia techniczny Radosław Siejka, który musiał uspokajać z jednej strony Jürgena Kloppa, a z drugiej Thomasa Tuchela. Szkoleniowiec PSG otrzymał nawet ostrzeżenie od Marciniaka, że zaraz "wyleci" na trybuny.

Ówczesny trener PSG Thomas Tuchel zapytany o krytykę Kloppa w stosunku do Marciniaka powiedział: - Kiedy przegrywam ważne mecze i jestem zły, to czasami też opowiadam takie rzeczy. Chodzi o to żeby odwrócić uwagę od słabego występu drużyny.

Mocne słowa Kloppa odbiły się sporym echem w zagranicznych mediach, a zwłaszcza w angielskich, które nakręcały spiralę oskarżeń. Wypowiedziom trenera Liverpoolu przyjrzała się komisja UEFA, lecz ostatecznie nie zdecydowano się na ukaranie go.

Kolejne spotkanie Marciniaka z Kloppem w Lidze Mistrzów i kolejne oskarżenia

W 2020 roku Szymon Marciniak otrzymał kolejną nominację na mecz Liverpoolu. Tym razem był to wyjazdowy mecz 1/8 Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Spotkanie wygrała hiszpańska drużyna 1-0, co oczywiście nie spodobało się Jürgenowi Kloppowi. Po spotkaniu - znów atak na polskiego sędziego.

W spotkaniu Atletico - Liverpool Szymon Marciniak ukarał Jürgena Kloppa żółtą kartką za komentowanie decyzji sędziowskich i opuszczanie strefy technicznej. - Jeśli prowadzisz taki mecz, musisz być niesamowicie silny psychicznie i radzić sobie z gorącą atmosferą. Zasłużyłem na swoją kartkę, bo powiedziałem zbyt wiele. Jednak czy nie miałem racji? - pytał Klopp na konferencji prasowej.

Temat znów rozdmuchały angielskie media. Eksperci - co pewnie najważniejsze dla Szymona Marciniaka - ocenili jego pracę pozytywnie.

Liga Mistrzów. Inter - Liverpool, gdzie oglądać?

W tym sezonie Ligi Mistrzów Szymon Marciniak poprowadził jeszcze mecz Liverpoolu i AC Milan (3-2 dla LFC), po którym Klopp wyjątkowo o nim "zapomniał". Jak będzie po meczu Inter - Liverpool w 1/8 finału Ligi Mistrzów?

