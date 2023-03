Klopp na konferencji pomeczowej nie szukał wymówek

- 2:5 to nie był dobry wynik na rewanż. Jeśli chcesz awansować do kolejnej rundy, potrzebujesz naprawdę wyjątkowego meczu. A my dziś nie mogliśmy takiego rozegrać - podsumował Klopp .

- Lepszy zespół awansował dalej. Musimy to przyznać. Real kontrolował ten mecz, daliśmy mu na to szansę. Takie są fazy pucharowe - jest 500 tysięcy miejsc, by odpaść i to było nasze. Nie chcieliśmy tego, ale tak jest. Musimy iść dalej - przyznał szkoleniowiec "The Reds".