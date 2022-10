Kłopoty zdrowotne Lewandowskiego. To dlatego nie zagra z Viktorią Pilzno

W niedzielę hiszpańskie media obiegła informacja Toniego Juanmartiego z serwisu "Relevo". Poinformował on, że Xavi Hernandez da wreszcie odpocząć Robertowi Lewandowskiemu i nie powoła go do kadry meczowej na wtorkowy mecz szóstej kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona poleci do Pilzna, by zmierzyć się z tamtejszą Viktorią.

Reklama

Lewandowski z problemami zdrowotnymi. Opuści mecz Barcelony

Kapitana reprezentacji Polski faktycznie nie zobaczymy w Czechach, ale nie z powodu chęci oszczędzenia jego sił, lecz przez ból pleców. Gracz odczuwa dyskomfort, o czym poinformował Albert Roge ze wspomnianego "Relevo", powołując się na klubowe źródła.

Oznacza to, że "Lewy" zakończy ten sezon Champions League z pięcioma zdobytymi bramkami w pięciu meczach. Jego drużyna straciła matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej po piątej kolejce i zwycięstwie Interu Mediolan nad Viktorią. Kibice "Blaugrany" ponownie będą musieli zadowolić się występami w Lidze Europy. Dla 34-latka to jednak nowa sytuacja.

Wtorkowe spotkanie będzie pierwszym opuszczonym przez niego w tym sezonie. Dotychczas rozegrał 17 meczów, w których trafiał do siatki aż 18 razy. W Pilźnie tych statystyk jednak nie polepszy.

Czytaj także: Kibice będą musieli poczekać. Premiera filmu o Lewandowskim jeszcze nie teraz