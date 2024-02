Klincz gigantów w Neapolu. "Lewy" zadaje bezwzględny cios, ale Barcelona znowu zraniona

Fanów "Dumy Katalonii" jeszcze przed pierwszym gwizdkiem niepokoił fakt, że na arenach Ligi Mistrzów ich ulubieńcy wygrali ledwie jeden z ostatnich 10 meczów wyjazdowych w fazie pucharowej. Miało to miejsce przed blisko pięcioma laty - w kwietniu 2019 roku udało się pokonać Manchester United . Bilans uzupełniają cztery remisy i pięć porażek.

Lewandowski wykonał robotę w Neapolu. Ale kwestia awansu pozostaje otwarta

Neapolitańczycy doszli do głosu dopiero w końcówce pierwszej połowy, tyle że z optycznej przewagi nic nie wynikało. Do przerwy Katalończycy oddali siedem uderzeń w tym trzy celne. Napoli? Zero strzałów przez całe 45 minut. Statystyka na tym poziomie rywalizacji niebywała.