Następnie podopieczni Ancelottiego mieli grać na wyjeździe z Valencią, ale z powodu powodzi w tamtym rejonie, to spotkanie zostało przełożone. Drużyna miała więc więcej czasu, aby przygotować się do starcia z Milanem w Lidze Mistrzów. Na niewiele to pomogło, ponieważ przegrała na własnym stadionie 1-3 .