Liga Mistrzów. Neymara znów pauzuje w czasie urodzin siostry

Neymar w ligowym meczu z Lille skręcił kostk ę i według informacji podanych przez klub miał przy tym zranić kilka więzadeł . Zabrakło go w trakcie ostatniego meczu PSG z Marsylią, wygranego przez zespół Galtiera bardzo pewnie 3:0 . Francuski trener spotkał się z dziennikarzami i oczywiście momentalnie został zapytany o stan zdrowia swojej gwiazdy.

- Nie, nie sądzę, żeby mógł być w składzie. Neymar nie będzie dostępny przez następne dwa mecze. Jest jednym z najlepszych strzelców i asystujących w lidze, to wielka strat a - powiedział 56-latek.

Kibice momentalnie podchwycili temat, nawiązując do poprzednich pauz Neymara, które często miały miejsce w okolicy urodzin jego siostry, przypadających na 11 marca. Stał się to już sporym powodem do żartów dla fanów, którzy mają wątpliwości czy przerwy w grze Brazylijczyka akurat w takim terminie są zbiegiem okoliczności. Sytuacja bowiem powtarza się niemal cyklicznie od 2015 roku.