Klamka zapadła ws. Barcelony. Lewandowski i koledzy to wiedzą, bez domysłów

FC Barcelona ma prawo do gry w Lidze Mistrzów. Kluczowa decyzja

Jak bowiem informuje dziennikarz "Mundo Deportivo" Sergi Sole, Barcelona otrzymała już licencję UEFA (wydawaną poprzez organ związany z hiszpańską federacją) uprawniającą ją do wystąpienia w Lidze Mistrzów w kampanii 2023/2024. Co więcej, decyzja o wydaniu dokumentu zapadła na kilka dni przed ostatecznym terminem - nie można więc powiedzieć, by burza mózgów w tej kwestii w odpowiedniej komisji trwała do ostatnich sekund.