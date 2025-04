Kiwior długo czekał na tę decyzję. Arteta wreszcie ogłosił, jest komunikat

Jakub Kiwior chyba za nic w świecie nie spodziewał się, że czeka go aż taka dobra końcówka sezonu 2024/25. Polak, ze względu na mnóstwo kontuzji w zespole, wskoczył do wyjściowego składu "Kanonierów" i nie ma zamiaru w najbliższym czasie go opuszczać. Mikel Artera grą naszego rodaka jest wręcz zachwycony. 25-latek wytrzymał presję nawet w konfrontacji z madryckim gwiazdozbiorem. Za to w nagrodę Arsenal powalczy z Paris-Saint Germain w półfinale Ligi Mistrzów.

