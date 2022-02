Kiedyś współpracowali, dziś się nienawidzą. Zimna wojna w tle meczu PSG - Real

Olgierd Kwiatkowski Liga Mistrzów

Na boisku, wiadomo, w 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz PSG i Leo Messiego z jedenastką Realu. Ale równie ciekawe będzie spotkanie poza murawą i to wcale nie na trybunach, a w loży VIP. Prezes PSG Nasser Al-Khelaifi i prezes Realu Madryt Florentino Perez to od wielu miesięcy najbardziej zaciekli rywale w świecie wielkiego futbolu. Mecz PSG - Real o godz. 21, transmisja tego i wszystkich innych meczów Ligi Mistrzów na Polsat Box Go i Polsat Sport Premium.

Zdjęcie Prezes PSG Nasser al-Khelaifi (z lewej) i prezes Realu Florentino Perez / AFP