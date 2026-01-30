Kiedy losowanie Ligi Mistrzów? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]
Za nami ostatnie rozstrzygnięcia fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dzisiaj w szwajcarskim Nyonie odbędzie się losowanie baraży fazy play-off rozgrywek. O której godzinie losowanie Ligi Mistrzów? Gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo, tv, stream. Relacja tekstowa w Interii Sport.
Losowanie baraży fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na stronie UEFA.com. Relacja tekstowa oraz wyniki losowania na stronie Interii Sport.
Losowanie Ligi Mistrzów. Które zespoły zagrają w barażach? [ROZSTAWIENIE]
W minioną środę doszło do ostatecznych rozstrzygnięć w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek wywalczyły: Arsenal, Bayern Monachium, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbona oraz Manchester City.
Z kolei zespoły z miejsc w tabeli 9-24 będą musiały zmierzyć się w barażu o awans do tej części rywalizacji. Drużyny z miejsc 9-16 będą rozstawione podczas losowania, natomiast te z pozycji 17-24 będą dolosowywane.
Drużyny z lokat 9-16 rozstawione podczas losowania:
- 9. Real Madryt
- 10. Inter Mediolan
- 11. PSG
- 12. Newcastle
- 13. Juventus Turyn
- 14. Atletico Madryt
- 15. Atalanta Bergamo
- 16. Bayer Leverkusen
Drużyny z lokat 17-24, które będą dolosowywane:
- 17. Borussia Dortmund
- 18. Olympiakos Pireus
- 19. Club Brugge
- 20. Galatasaray Stambuł
- 21. AS Monaco
- 22. Karabach Agdam
- 23. Bodo/Glimt
- 24. Benfica Lizbona
Pierwsze spotkania baraży fazy pucharowej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 17 i 18 lutego. Z kolei na 24 i 25 lutego zaplanowano rewanże.
Drużyny, które przejdą tę część rozgrywek, wezmą udział w losowaniu par 1/8 finału, które odbędzie się 27 lutego.
