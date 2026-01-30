Kiedy losowanie Ligi Mistrzów? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Za nami ostatnie rozstrzygnięcia fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dzisiaj w szwajcarskim Nyonie odbędzie się losowanie baraży fazy play-off rozgrywek. O której godzinie losowanie Ligi Mistrzów? Gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo, tv, stream. Relacja tekstowa w Interii Sport.

Cztery przezroczyste misy z kulkami do losowania ustawione na podświetlanym stole, w tle widoczna sylwetka osoby na tle niebieskiego oświetlenia.
Piłeczki w koszykach przygotowanie do losowania Ligi Mistrzów UEFANICOLAS TUCATAFP

Losowanie baraży fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na stronie UEFA.com. Relacja tekstowa oraz wyniki losowania na stronie Interii Sport.

Losowanie Ligi Mistrzów. Które zespoły zagrają w barażach? [ROZSTAWIENIE]

W minioną środę doszło do ostatecznych rozstrzygnięć w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek wywalczyły: Arsenal, Bayern Monachium, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbona oraz Manchester City.

Z kolei zespoły z miejsc w tabeli 9-24 będą musiały zmierzyć się w barażu o awans do tej części rywalizacji. Drużyny z miejsc 9-16 będą rozstawione podczas losowania, natomiast te z pozycji 17-24 będą dolosowywane.

Drużyny z lokat 9-16 rozstawione podczas losowania:

  • 9. Real Madryt
  • 10. Inter Mediolan
  • 11. PSG
  • 12. Newcastle
  • 13. Juventus Turyn
  • 14. Atletico Madryt
  • 15. Atalanta Bergamo
  • 16. Bayer Leverkusen

Drużyny z lokat 17-24, które będą dolosowywane:

  • 17. Borussia Dortmund
  • 18. Olympiakos Pireus
  • 19. Club Brugge
  • 20. Galatasaray Stambuł
  • 21. AS Monaco
  • 22. Karabach Agdam
  • 23. Bodo/Glimt
  • 24. Benfica Lizbona

Pierwsze spotkania baraży fazy pucharowej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 17 i 18 lutego. Z kolei na 24 i 25 lutego zaplanowano rewanże.

Drużyny, które przejdą tę część rozgrywek, wezmą udział w losowaniu par 1/8 finału, które odbędzie się 27 lutego.

O której godzinie losowanie Ligi Mistrzów? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Losowanie baraży fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Relacja tekstowa oraz wyniki losowania na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na stronie UEFA.com.

