Kiedy losowanie Ligi Mistrzów? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Losowanie baraży fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na stronie UEFA.com. Relacja tekstowa oraz wyniki losowania na stronie Interii Sport.

W minioną środę doszło do ostatecznych rozstrzygnięć w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek wywalczyły: Arsenal, Bayern Monachium, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbona oraz Manchester City.

Z kolei zespoły z miejsc w tabeli 9-24 będą musiały zmierzyć się w barażu o awans do tej części rywalizacji. Drużyny z miejsc 9-16 będą rozstawione podczas losowania, natomiast te z pozycji 17-24 będą dolosowywane.

Drużyny z lokat 9-16 rozstawione podczas losowania:

9. Real Madryt

10. Inter Mediolan

11. PSG

12. Newcastle

13. Juventus Turyn

14. Atletico Madryt

15. Atalanta Bergamo

16. Bayer Leverkusen

Drużyny z lokat 17-24, które będą dolosowywane:

17. Borussia Dortmund

18. Olympiakos Pireus

19. Club Brugge

20. Galatasaray Stambuł

21. AS Monaco

22. Karabach Agdam

23. Bodo/Glimt

24. Benfica Lizbona

Pierwsze spotkania baraży fazy pucharowej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 17 i 18 lutego. Z kolei na 24 i 25 lutego zaplanowano rewanże.

Drużyny, które przejdą tę część rozgrywek, wezmą udział w losowaniu par 1/8 finału, które odbędzie się 27 lutego.

