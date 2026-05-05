Kiedy i gdzie odbędzie się finał Ligi Mistrzów 2026?

Liga Mistrzów UEFA w sezonie 2025/2026 zbliża się do końca. Za nami już pierwszy z półfinałów tej edycji rozgrywek. W nim Arsenal okazał się lepszy od Atletico Madryt. W stolicy Hiszpanii mecz zakończył się remisem 1:1. Rewanż z kolei wygrali podopieczni Mikela Artety. W drugim z półfinałów 6 maja Bayern Monachium będzie rywalizować z PSG o wolne miejsce w tegorocznym finale.

Finał Ligi Mistrzów 2026. Gdzie i kiedy zostanie rozegrany?

Obecna edycja jest 34. w historii Ligi Mistrzów, a wliczając w to także jej poprzednika, czyli Puchar Europy Mistrzów Klubowych, już 71. Drugi raz jest rozgrywana w formacie, gdzie zamiast fazy grupowej odbyła się faza ligowa, w której drużyny rozegrały po osiem spotkań. Osiem najlepszych zespołów awansowało bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9-24 rywalizowały w fazie play-off.

Po raz pierwszy w historii gospodarzem finału Ligi Mistrzów będą Węgry, a konkretnie Puskas Arena położona w centrum Budapesztu. Obiekt ten został otwarty po gruntownej modernizacji w 2019 roku z myślą o Euro 2020. Stadion w Budapeszcie może pomieścić nieco ponad 67 tysięcy widzów. W przeszłości gościł już finał Superpucharu UEFA 2020 oraz finał Ligi Europy 2023.

Finał Ligi Mistrzów 2026 zaplanowano na 30 maja. Początek spotkania wyznaczono na godzinę 18:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na stronie głównej Interii.

Puskas Arena w Budapeszcie będzie gospodarzem finału Ligi Mistrzów 2026 Stephen McCarthy Getty Images

Oficjalna piłka Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2025/2026 David Ramos - UEFA Getty Images

DJB: Sieciówka - 04.05.26 [WIDEO] Polsat Box Go POLSAT BOX GO