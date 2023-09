Kibice protestują przed Ligą Mistrzów. Ogromny niesmak. "Certyfikowany zwolennik wojny"

We wtorek rusza faza grupowa Ligi Mistrzów. Już o 18:45 zespół Young Boys podejmie na własnym stadionie RB Lipsk. Szwajcarzy będą rywalizować także z Manchesterem City i Crveną Zvezdą. "Ultrasi" drużyny z Berna zaatakowali słownie te trzy kluby, wydając specjalny komunikat. Mają zastrzeżenia co do postawy moralnej działaczy angielskich i serbskich, a Niemcom zarzucają bycie "tablicą reklamową".