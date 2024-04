Kibice oburzeni po meczu w Paryżu. Wystarczył jeden gest. Teraz grzmią o "zdradzie"

To właśnie trafienie Francuza dało PSG tak potrzebny impuls, po którym nastąpił kolejny cios. Trzy minuty później do siatki trafił Vitinha, a mistrza Francji wyszedł na prowadzenie. W dużej mierze za sprawą intuicji i trafionych zmian Xaviego go nie utrzymał, ale występ skrzydłowego zdecydowanie zapisać należało na plus. Kibice "Dumy Katalonii" mają w tym temacie skrajne inne zdanie.