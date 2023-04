Kibice Napoli chcieli uprzykrzyć życie piłkarzom Milanu. Tego się nie spodziewali

Starcie Napoli z Milanem zapowiada się na najciekawsze spotkanie rundy rewanżowej ćwierćfinałów Ligi Mistrzów , ponieważ w pierwszym meczu padła tylko jedna bramka, przez co sprawa awansu do najlepszej czwórki rozgrywek pozostaje sprawą otwartą. Goście będą bronili na Stadio Diego Armando Maradona skromnej zaliczki, którą wypracowali za sprawą trafienia Ismaela Bennacera w ubiegłą środę.

Liga Mistrzów. Kibice Napoli pojawili się pod hotelem

Kibice "Azzurri" odpalili race oraz fajerwerki i wznosili przyśpiewki obrażające m.in. Olivera Giroud, Rafaela Leao czy Theo Hernandeza, robiąc wszystko, by piłkarze Milanu nie mogli spokojnie zasnąć. Zapewne jednak nie spodziewali się, że władze "Rossoneri" przewidziały takie "powitanie" ze strony rywala i zawczasu zadbały o to, by zawodnicy spędzili noc w komfortowych warunkach.

Jak donosi wspomniana włoska gazeta, piłkarzom przydzielono dźwiękoszczelne pokoje w części hotelu położonej najdalej od ulicy. To nie jest zresztą nowa praktyka - w 1988 roku, gdy Milan przyjechał do Neapolu na mecz decydujący o mistrzostwie kraju, piłkarze "Rossoneri" otrzymali pokoje na trzydziestym piętrze, tak, by zminimalizować ryzyko, że dotrą do nich hałasy dochodzące z okolic hotelu, gdzie fani lokalnej drużyny starali się zakłócić sen piłkarzy przeciwnego zespołu.