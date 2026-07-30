Kibice Górnika ryknęli. Mówi, co stało się z gwiazdorami Fenerbahce

Takiego meczu w Zabrzu dawno nie było, a Górnik napędził strachu, wycenianej na 332 miliony euro drużynie gwiazd ze Stambułu. - To było widać i czuć. Byli w szoku. Spojrzałem im w oczy i może to nie był strach, ale widać było, że są niepewni - mówił po meczu kapitan Górnika Erik Janża.

Janża odsłania kulisy meczu Górnika z Fenerbahce

- Z jednej strony jest duma, z drugiej rozczarowanie. Czuję, że mogliśmy więcej. Zabrakło nam jednak szczęścia. Natomiast duma jest, bo dawno nie było tak emocjonalnie gorącego meczu w Zabrzu. Daliśmy z siebie wszystko. Paru chłopaków miało skurcze, co tylko potwierdza moje słowa, że każdy dał z siebie sto procent. Nie mamy tej jakości, co Fenerbahce, więc musieliśmy tak zagrać - odsłania Janża kulisy meczu, który porwał zabrzańskich kibiców. I o nich też kapitan miał dobre słowo.

- Przed chwilę mówiłem w szatni, że raczej nie słyszę, co dzieje się na trybunach. A jak dziś kibice ryknęli: "my jesteśmy chłopcy z Zabrza", to słyszałem wszystko. Pokazali, że są najlepsi w Polsce. Nogi Turków zrobiły się miękkie. Dlatego też cały czas wierzyłem, że możemy wygrać. Oni byli niepewni, a my fizycznie wyglądaliśmy lepiej. Emocjonalnie też, bo walczyliśmy i liczyłem, że ta jedna bramka jeszcze wpadnie. Cóż, jeszcze musimy popracować, żeby wygrywać takie mecze - relacjonował wyraźnie wzruszony Janża.

Sadilek przyznaje, a Sacek mówi o pierwszym golu w pucharach

Niepocieszony był Lukas Sadilek, czyli ten, który w 12. minucie powalił w polu karnym na ziemię Milana Skriniara. Po tej akcji sędzia podyktował karnego, którego Talisca zamienił na gola. - Szkoda. Trzymałem go jedną ręką. Chyba jednak za mocno. A gadaliśmy przed meczem, żeby na niego uważać. Potem jednak zagraliśmy super - mówił zasmucony Sadilek.

Zresztą u wszystkich piłkarzy Górnika radość mieszała się ze smutkiem. - To mój pierwszy gol w pucharach. Widziałem, że Erik Prekop walczy w polu karnym, że piłka może się odbić - relacjonował wyrównującego gola Michal Sacek, który w odróżnieniu od Sadilka nie przeżywał aż tak bardzo gola straconego po karnym. - Ta bramka nam pomogła. Nie mieliśmy nic do stracenia, zaczęliśmy grać na luzie. Do tego była wiara, że możemy to odwrócić. Szkoda, że nie wyszło.

Górnik uwierzył, ale Janża przestrzega przed tym

Sacek dodał, że mecz z Fenerbahce, choć Górnikowi nie udało się awansować do 3. rundy el. Ligi Mistrzów, ma jednak ogromną wartość. - Uwierzyliśmy, że można wygrać z każdym - przyznał Sacek, a inni zawodnicy z Zabrza powtarzali te słowa niczym mantrę, ewidentnie licząc na to, że remis ze wskazaniem z gwiazdami Fenerbahce pozwoli im nabrać rozpędu. Inna sprawa, że Janża przestrzegał, że w kolejnym meczu ligowym z Radomiakiem zaangażowanie musi być takie, jak z Fenerbahce, bo granie na 80 procent nic nie da.

O tym, że tylko twarde stąpanie po ziemi ma sens mówił też środkowy obrońca Rafał Janicki. Po pytaniu jednego z dziennikarzy, czy "urósł" po tym remisie stwierdził krótko: - Nie. Fajnie zagraliśmy, schodzimy z podniesioną głową, gratulujemy sobie postawy, ale jutro jest kolejny normalny dzień w robocie - przyznał, dodając, że musi zadzwonić do kolegi z Lecha Mateusza Lisa, żeby zapytać o porażkę z Aarhus. - To niespodzianka, bo mieli duże apetyty.

Erik Janza Górnik Zabrze Krzysztof Kubiak/REPORTER East News

Górnik Zabrze - Fenerbahce Jarek Praszkiewicz PAP

Piłkarze Fenerbahce podczas przygotowań do sezonu 2026/2027 AGIT ERDI ULUKAYA AFP





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