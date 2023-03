Pierwsze spotkanie, rozegrane w Niemczech zakończyło się triumfem SSC Napoli 2:0 . To znakomita zaliczka przed rewanżem, jednak ten prawdopodobnie nie będzie wcale spokojny. Wszystko z uwagi na fakt, że kibice Eintrachtu tłumnie przybyli do Italii i w Neapolu już od wtorku dają o sobie znać.

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", grupa około 400 sympatyków "Orłów" przyjechała do Włoch pociągiem we wtorkowy wieczór. Dzień później już nieco większa grupa (ok. 600 osób) pod eskortą policji przeszła w kierunku centrum miasta. Teren zabezpiecza 800 policjantów, w akcji jest też śmigłowiec.