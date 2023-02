Kibice Bayernu wściekli! Doszło do bójek z policją

I mimo tego, że na murawie momentami brakowało emocji, to na trybunach cały czas było gorąco. Zaczęło się już dużo wcześniej, bo władze klubu z Paryża ustanowiły bardzo wysokie ceny biletów dla kibiców Bayernu. Ci nie ukrywali, że uważają to za zagranie nie fair i dali temu wyraz w trakcie spotkania.

Na trybunie Bayernu zawisł transparent w jasny sposób mówiący, co fani niemieckiej drużyny myślą o takim traktowani. "70 euro? Wciąż nie jesteśmy Neymarem! 20 euro to nadal dużo. P....ć PSG!" - brzmiał napis na widniejący w sektorze gości. Później pojawiła się również pirotechnika.

Takie praktyki dla fanów Bayernu to nie jest nowość. Podobnie wyglądało to w ich starciu z Viktorią Pilzno, kiedy to czeski klub podniósł normalne ceny biletów dla fanów gości o 500%! Kibice uznali, że to "haniebne i lekceważące"