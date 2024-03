Kibice Bayernu uderzyli w UEFA. Klub został ukarany

Kibice Bayernu uderzają w UEFA. Dostali zakaz

To przykra decyzja. Już w grudniu zwróciliśmy się z pilnym apelem do naszych kibiców, prosząc ich o powstrzymanie się od dalszych materiałów pirotechnicznych

To już koniec kryzysu?

Mimo to mecz z Lazio pokazał, że Bayern stać na to, by wygrywać i walczyć w Europie. Na ogłoszenie końca kryzysu jest zdecydowanie za wcześnie, ale awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów to z pewnością dobry prognostyk.