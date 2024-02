Kibice Barcelony dali "popis". Ochrona musiała interweniować

W środę 21 lutego doszło do starcia, na które od dawna czekali fani futbolu. FC Barcelona zmierzyła się bowiem z SSC Napoli w ramach ⅛ finału Ligi Mistrzów . Jeśli chodzi o kibiców z Polski, z niecierpliwością czekali oni na ten mecz z jednego konkretnego powodu - tego wieczoru miało bowiem dojść do starcia dwóch kluczowych reprezentantów naszego kraju, Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego . Drugi z panów niestety został wykreślony z europejskich pucharów po tym, jak stało się jasne, że wraz z końcem trwającego obecnie sezonu przejdzie on do Interu Mediolan .

Choć do spotkanie to zostało rozegrane we Włoszech, na trybunach Stadio Diego Armando Maradona zasiadło wielu fanów katalońskiego zespołu. Ci mieli wiele powodów do radości, gdzie w 60. minucie spotkania pierwszą bramkę tego wieczoru zdobył napastnik "Blaugrany" Robert Lewandowski. Ekscytacja fanów “Dumy Katalonii" nie trwała jednak długo. Zaledwie 15 minut później gospodarze doprowadzili do remisu. Na listę strzelców wpisał się bowiem Victor Osimhen.