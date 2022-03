CR7 przez wiele lat występował w Hiszpanii, broniąc barw rywala Atletico zza miedzy, Realu Madryt. Z klubu tego odszedł do Juventusu, a przed startem obecnego sezonu przeniósł się do United. Póki co wydaje się nie być szczególnie zadowolony z gry na Wyspach - media plotkują o jego możliwym transferze.

Liga Mistrzów. Fani Atletico Madryt zadrwili z Cristiano Ronaldo

Kibice Atletico skrzętnie wykorzystali okazję, by wbić Portugalczykowi szpilkę. Gdy w 41. minucie starcia ich klubu z Manchesterem United prowadzenie dał ekipie Diego Simeone Renan Lodi, zaczęli... skandować nazwisko gwiazdora.

Wcześniej, podczas rozgrzewki skandowali z kolei w kierunku Cristiano: "Messi, Messi".

Czy podziała to na Ronaldo demotywująco, czy wręcz przeciwnie - będzie on w stanie odwrócić losy meczu? Relacja "na żywo" w Interii trwa.