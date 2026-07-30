Katastrofa Lecha, a może być jeszcze gorzej. Kreśli się fatalny scenariusz
Po pierwszym meczu z Aarhus GF wydawało się, że Lech Poznań ma przed sobą autostradę do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów - niestety 29 lipca przy Bułgarskiej "Kolejorz" roztrwonił trzybramkową przewagę i uległ oponentom po karnych. Dla zespołu z Wielkopolski to piłkarska katastrofa, ale... może być jeszcze gorzej. Oto potencjalny fatalny scenariusz dla tego klubu.
Lech Poznań zaczął swój udział w kwalifikacjach Ligi Mistrzów naprawdę mocnym akcentem - podczas pierwszego spotkania z Aarhus GF zatriumfował bowiem na terenie rywala 4:1 i wydawało się, że tego typu przewaga powinna dać wiele spokoju podopiecznym Nielsa Frederiksena w rewanżu.
W jego trakcie jednak "Kolejorz" zdołał roztrwonić całą zaliczkę z poprzedniego spotkania. Doszło do dogrywki, karnych i sensacyjnego triumfu "Białych". Piłkarze Lecha tymczasem muszą teraz skupić się na eliminacjach Ligi Europy...
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W nich zagrają z zespołem z Wysp Owczych - KI Klaksvik, który w el. LM przegrał minimalnie z Żalgirisem Kowno. Rywal w teorii wydaje się łatwy, ale środowy wieczór przy Bułgarskiej ponownie przypomniał nam, że futbol to momentami naprawdę zaskakująca gra.
Jeśli więc Lechowi i z Farerami powinie się noga, to trafi on do zmagań o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji - i w takim scenariuszu jest niemalże pewne, że utraci on niestety rozstawienie, na co zwrócono uwagę na profilu "Football Meets Data" na portalu X.
Szanse na brak rozstawienia oceniono na 96 procent - jest jednak pewna opcja, w ramach której "Kolejorz" uniknąłby tu największych kłopotów, ale niestety jest ona niezależna od mistrza Polski.
Lech zachowa rozstawienie jeśli... mołdawski Petrocub Hincesti wyeliminuje w kwalifikacjach LK bośniackiego Boraca Banja Luka. To jednak może być trudne do zrealizowania, bo w pierwszej potyczce BBL triumfował 3:0...
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Na razie jednak Frederiksen i jego piłkarze muszą skupić się na współzawodnictwie z Klaksvik - pierwszy mecz z tym rywalem rozegrają oni na własnym terenie 6 sierpnia, rewanż na Wyspach Owczych odbędzie się 13 sierpnia. W obu przypadkach pierwszy gwizdek wybrzmi o 19.00.