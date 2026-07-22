Na ten moment czekało wielu kibiców z kraju nad Wisłą. 21 lipca rodzime kluby zainaugurowały rundę kwalifikacyjną do tegorocznej edycji najważniejszego trofeum Starego Kontynentu - Ligi Mistrzów. Szansę na znalezienie się wśród elity europejskiego futbolu mają w tym roku dwie polskie ekipy - Lech Poznań oraz Górnik Zabrze.

"Kolejorz" rozpoczął tę walkę w sposób wzorowy, pokonując duński Aarhus GF wynikiem 4:1. Dużo cięższa przeprawa czekała natomiast na wicemistrzów Polski. W II rundzie kwalifikacyjnej Górnik trafił bowiem na jednego z tureckich gigantów - Fenerbahce. Zawodnicy z Zabrza nie zamierzali chować głów w piasek. Mimo wyraźnej dominacji rywali, stawiali zaciekły opór w defensywie.

Gracze z Polski mieli również kilka naprawdę dobrych akcji pod bramką gospodarzy, jednak ostatecznie nie zmieścili piłki w ich siatce. Rywalom ta sztuka udała się natomiast tylko raz. To wystarczyło jednak, aby to Fenerbahce uczyniło pierwszy krok ku wywalczeniu awansu do następnej rundy kwalifikacyjnej.

Tak podsumował grę Górnika w Stambule. "Bardzo zdyscyplinowani"

Strzelcem jedynego gola w tym meczu był brazylijski pomocnik Talisca. Zdobył on bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. W drugiej połowie również miał dwie całkiem niezłe okazje do podwyższenia wyniku. W pierwszej zabrakło jednak nieco bardziej precyzyjnego wykończenia, natomiast w drugiej swoim refleksem popisał się golkiper Zabrzan, Philipp Schulze.

Po zakończeniu spotkania strzelec bramki udzielił wywiadu, w którym odniósł się do rywalizacji z polską ekipą. Gwiazdor tureckiej drużyny wypowiadał się o Górniku w sposób, który z pewnością spodoba się kibicom z kraju nad Wisłą.

- Przede wszystkim był to trudny pojedynek. Rywal grał bardzo zdyscyplinowanie. W starciach z takimi drużynami starasz się przenieść grę na skrzydła, by rozciągnąć obronę i właśnie tak zrobiliśmy. Zanim zdobyłem bramkę, bramkarz zaliczył kilka udanych interwencji. Mecze na tym etapie sezonu nigdy nie są łatwe [...]. Rewanż również będzie trudny. Teraz skupiamy się na tym spotkaniu. Jesteśmy Fenerbahce - wielkim klubem - i zachowujemy spokój - mówił Talisca, cytowany przez portal "Fanatik".

Porażka 0:1 absolutnie nie przekreśla jeszcze szans Górnika Zabrze. Kwalifikacje do LM rozgrywane są na zasadzie dwumeczu, a drugie starcie z Fenerbahce odbędzie się 29 lipca na stadionie Zabrzan. Polska ekipa wciąż ma realne szanse na odwrócenie losów tej rywalizacji.

Anderson Talisca IMAGO/SeskimPhoto East News

Erik Janza Górnik Zabrze Krzysztof Kubiak/REPORTER East News

Michal Gašparík, trener Górnika Zabrze Paweł Jaskółka PAP





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