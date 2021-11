Real od początku przeważał, ale pierwszą znakomitą sytuację stworzył Szachtar. W 11. minucie sprzed pola karnego uderzał Alan Patrick, ale piłka odbiła się od słupka.



"Królewscy" odpowiedzieli po trzech minutach i od razu wyszli na prowadzenie. We własnym polu karnym piłkę stracił Marlon. Skorzystał z tego Vinicius Junior, który wyłożył piłkę Karimowi Benzemie, a ten z bliska trafił do siatki. Był to 1000. gol Realu w historii występów tego klubu w Pucharze Europy i Lidze Mistrzów.

Szachtar nie składał broni i jeszcze przed przerwą wyrównał. Po długim zagraniu w pole karne Alan Patrick odegrał klatką piersiową do Fernando, który mocnym strzałem z woleja pokonał Thibauta Courtoisa.

Vinicius Junior i Karim Benzema zapewnili zwycięstwo Realowi

Na drugą połowę Real wyszedł zdeterminowany i po godzinie gry znowu prowadził. Ponownie gola "Królewskim" dał duet Vinicius - Benzema. Ten pierwszy rozpoczął akcję i podał do Casemiro, który odegrał efektownie piętą i Vinicius znowu świetnie obsłużył Francuza. Ten pewnie trafił do siatki, ustalając wynik meczu. W końcówce Szachtar szukał jeszcze swoich szans, ale Courtois był czujny.



Po czterech meczach "Królewscy" są liderem grupy D z dziewięcioma punktami. Szachtar zamyka stawkę, ma jedno "oczko".



MP