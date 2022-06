Karabach Agdam z Azerbejdżanu przeciwnikiem Lecha Poznań w pucharach

To najtrudniejsze możliwe losowania, bo Karabach Agdam był najwyżej notowany. Raz, że mistrza Polski czeka daleki wyjazd (z pominięciem przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i Rosją). A dwa: mecz prawdopodobnie odbędzie się w bardziej ciężkich warunkach i upale. Kiedyś Lech radził sobie z drużynami z tego kraju: dwukrotnie eliminował Chazar Lenkoran, raz Inter Baku, a w Pucharze Intertoto ograł też Karwan Jewłasz. Karabach to jednak przeciwnik ze znacznie wyższej półki, który wyrzucał już z rozgrywek polskie kluby: Legię Warszawa, Wisłę Kraków i Piasta Gliwice. Od 2015 roku zawsze gra w fazie grupowej europejskich pucharów, jesienią 2017 roku występował w Lidze Mistrzów. Dwukrotnie wtedy zremisował z Atletico Madryt, ale to nie wystarczyło do trzeciego miejsca. W tym roku awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji - tam nie sprostał Olympique Marsylia z Arkadiuszem Milikiem.

Lech Poznań nie był zespołem rozstawionym, co znaczyło że od początku rywalizacji o Ligę Mistrzów musiał losować kogoś teoretycznie silniejszego od siebie. Tu rozpiętość możliwości była bardzo duża - w koszyku poznaniaków znalazły się ekip[y od Azerbejdżanu po Gibraltar.

Koszyk Lecha Poznań:

- Karabach Agdam (Azerbejdżan)

- Sheriff Tiraspol (Mołdawia)

- Slovan Bratysława (Słowacja)

- Lincoln Red Imps FC (Gibraltar)

- Shamrock Rovers FC (Irlandia)

Warto jednak pamiętać, że po wyeliminowaniu wyżej notowanego rywala sprawia, że w kolejnej rundzie Lech może mieć łatwiej. Ponadto po przejściu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów od razu ma się zapewnioną grę, nawet w przypadku kolejnych dwóch porażek, w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Porażka zaś sprawia, że spada się do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Spotkania pierwszej rundy odbędą się: 5 lub 6 lipca oraz 12 lub 13 lipca.



Piunik Erewań - CFR Cluj

Maribor Branik - Szachciar Soligorsk

Łudogorez Rażgrad - Sutjeska Niksić

F91 Dudelange - KF Tirana

Toboł Kostanaj - Ferencvaros Budapeszt

Malmö FF - zwycięzca preeliminacji

Ballkani Suva Reka - Żalgiris Wilno

HJK Helsinki - RFS Ryga

FK Bodø/Glimt - KI Klaksvik

TNS New Saints - Linfield Belfast

Shamrock Rovers - Hibernians Paola

Lech Poznań - Karabach Agdam

Skupi Skopje - Lincoln Red Imps FC

Zrinjski Mostar - Sheriff Tyraspol

Slovan Bratysława - Dinamo Batumi

