Nie tak miał wyglądać wtorkowy wieczór dla fanów Rakowa Częstochowa. Mistrz Polski przegrał w pierwszej odsłonie dwumeczu IV rundy el. Ligi Mistrzów z FC Kopenhaga 0:1. Piłkarze Dawida Szwargi mieli ogromnego pecha, a w jego pokonaniu nie pomógł nawet "dwunasty zawodnik". Fani "Medalików" pokazali dziś, co oznacza "ogień" na trybunach. I to bez środków pirotechnicznych, za których użycie do Sosnowca nie mogli przyjechać duńscy fani. Niestety, nawet w pełni zapełniony stadion nie poniósł Rakowa do wygranej.