Naglesmanna zabrakło na ławce Bayernu już podczas ostatniego meczu z Benficą. Tuż przed nim otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i trafił na izolację.





Bayern Monachium. Julian Nagelsmann wraca na ławkę

Decydujący dla niemieckiego szkoleniowca był wtorkowy test PCR. Dał on wynik negatywny, co oznacza, że 34-latek będzie mógł wrócić do regularniej pracy z Robertem Lewandowskim i spółką.



Mecz Bayern Monachium - Benfica Lizbona odbędzie się 2 listopada o 21:00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2.



TB