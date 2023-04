Kapitalna wiadomość dla kibiców Napoli. Trener Zielińskiego potwierdza

Nigeryjczyk to najlepszy strzelec Serie A z 21 golami , który w Lidze Mistrzów zdobył cztery bramki, pomagając Napoli pierwszy raz w historii klubu awansować do ćwierćfinału tych rozgrywek. Ostatnio pauzował z powodu urazu, ale po porażce w Mediolanie trener Spalletti przekazał dobrą wiadomość.

"Victor Osimhen na sto procent będzie gotowy na rewanż w Neapolu" - powiedział szkoleniowiec Napoli, co powinno ucieszyć także występującego w tym klubie Piotra Zielińskiego .

Liga Mistrzów. Dobra i złe wiadomości dla Napoli

Niestety, z abraknie w nim na pewno dwóch innych piłkarzy , ponieważ czerwoną kartkę, w konsekwencji dwóch żółtych, zobaczył Andre-Frank Zambo Anguissa , a "żółtko", wykluczające go z gry w rewanżu, dostał także Kim Min-Jae .

"Każda absencja na tym etapie sezonu jest szkodliwa, ale mamy graczy, którzy mogą ich zastąpić, dlatego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy . Ufamy drużynie. Przykro nam, że zabraknie Anguissy, ponieważ czujemy, iż to jest trochę niesprawiedliwe, ale nic nie możemy zrobić" - stwierdził Spalletti.

"Zanim on wyleciał z boiska, to byliśmy bliscy jego zmiany, więc tym bardziej jest to rozczarowujące, że zabrakło nam minuty może dwóch" - dodał.