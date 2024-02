Kandydat do gola roku w Lidze Mistrzów. Zachwycająca bramka Realu [WIDEO]

Kapitalne trafienie Diaza w meczu RB Lipsk - Real Madryt. Bramkarz był bez szans

Do zdarzenia doszło na przełomie 48. i 49. minuty potyczki - wówczas to Brahim Diaz spod linii bocznej ruszył w stronę bramki rywali zdecydowanym rajdem i choć wielu oponentów usiłowało mu przeszkodzić, to ostatecznie... uderzył on z okolicy 15. metra i absolutnie nie dał szans Peterowi Gulacsiemu. Ręce same składają się tu do oklasków: