Kamil Grabara zagra także wiosną. Skromne zwycięstwo FC Kopenhaga na wagę awansu

Wtorkowe spotkanie miało ogromny ciężar gatunkowy . Przed rozpoczęciem fazy grupowej "na papierze" największe szanse na awans miały mieć Bayern i Manchester United , ale Anglicy regularnie zawodzili. Do ostatniej kolejki FC Kopenhaga i Galatasaray podeszły z jednakowym dorobkiem, ale i z jednym "oczkiem" przewagi nad "Czerwonymi Diabłami". Sytuacja była więc jasna - kto wygra w stolicy Danii, ten wyjdzie z grupy A , bez oglądania się na wynik drugiego meczu z udziałem United.

Gospodarze, z Kamilem Grabarą w bramce, mogli mocno wejść w mecz. Już w 8. minucie Peter Arkersen zdecydował się na mocny strzał, który mógł przynieść gola. Bramkarz Galatasaray nie zdołał zatrzymać piłki, ale ta minęła ostatecznie lewy słupek tureckiej bramki. Czas pokazał, że była to najlepsza szansa FC Kopenhaga w tej części spotkania. Swoich szans szukało za to Galatasaray, mając w krótkim czasie trzy kolejne rzuty rożne. Turcy przeważali pozycyjnie, jednak duńscy obrońcy raz po raz wyręczali Grabarę, który nie był zmuszany do poważniejszych interwencji.