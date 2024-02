Awansowali więc do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie ich rywalem został obrońca tytułu - Manchester City .

We wtorek Grabara w szóstej minucie zdołał jeszcze efektowną paradą obronić uderzenie głową Portugalczyka Rubena Diasa, ale już w 11. przy precyzyjnym uderzeniu Kevina de Bruyne'a nie miał większych szans i goście objęli prowadzenie. Belg, który przez wiele miesięcy leczył kontuzję, rozgrywał tego dnia swoje pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów w tym sezonie.

Kolejne minuty to całkowita dominacja obrońców trofeum. "The Citizens" nie ustawali w atakach mimo kontuzji Jacka Grealisha, który musiał opuścić boisko. Jednak w 34. minucie błąd przy wybiciu piłki popełnił brazylijski bramkarz Ederson, przejęli ją rywale, a po chwili akcję wykończył debiutant Magnus Mattsson, niespodziewanie doprowadzając do wyrównania.