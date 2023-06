"W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi wynikającymi z informacji przesłanych do UEFA przez stowarzyszenie "Nigdy Więcej", Ministerstwo Sportu i Turystyki oświadcza, że dokładnie i skrupulatnie przeanalizowało udział pana Szymona Marciniaka w konferencji Everest , która odbyła się w Katowicach 29 maja 2023 roku. Wydarzenie, wbrew temu, jak próbuje się je pozycjonować w oczach opinii publicznej, nie miało nic wspólnego z polityką i nie było platformą wymiany poglądów . Wszystkie prezentacje wygłoszone przez 15 zaproszonych gości miały charakter stricte biznesowo-motywacyjny i inspirujący. Dotyczy to również 45-minutowego wykładu pana Szymona Marciniaka , który przybył na konferencję o godz. 16:30 i opuścił imprezę o godzinie 17:30, zaraz po przemówieniu. W tym czasie pan Szymon Marciniak nie miał żadnego kontaktu z Panem Sławomirem Mentzenem , a sugerowanie związku pana Szymona Marciniaka z postawami i przekonaniami któregokolwiek z uczestników imprezy jest szkodliwą manipulacją .

Kamil Bortniczuk po analizie obecności Szymona Marciniaka. "Nie miał kontaktu z panem Mentzenem"

Jednocześnie Ministerstwo Sportu i Turystyki pragnie zapewnić, że ręczy za pana Szymona Marciniaka jako osobę silnie zaangażowaną w propagowanie wartości fair play " - oto pełna treść pisma, które minister sportu Kamil Bortniczuk zaadresował do najważniejszego człowieka w UEFA. Przewodniczącego Europejskiej Federacji Piłki Nożnej, Aleksandra Ceferina .

Dokument jest datowany na 2 czerwca, co oznacza, że na całego rozpoczęła się batalia, aby ocalić Marciniaka przy najważniejszym w tym sezonie meczu w piłce klubowej. 10 czerwca w Stambule odbędzie się finał Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się Manchester City i Inter Mediolan. Dla Polaka nominacja do roli sędziego głównego była kolejnym dowodem na to, że dzisiaj postrzegany jest jako najlepszy fachowiec na świecie.