Kameruńczyk nie zagrał w Lidze Mistrzów przez brak wizy. Ma rosyjskie obywatelstwo

Gaël Ondoua - z Kamerunu do Moskwy

W drugim meczu obu drużyn już nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by w składzie Servette znalazł się Gaël Ondoua. Kameruńczyk to postać o ciekawym życiorysie - wprawdzie urodził się w Afryce, ale z uwagi na fakt, że jego ojciec był attache wojskowym, trafił w ślad za nim do Moskwy .

Poważną przygodę z piłką nożną rozpoczął w barwach tamtejszego Lokomotiwu, miał też kontrakt z CSKA, a później z Anży Machaczkała. W 2019 roku trafił do Servette Genewa i choć po dwóch latach zdecydował się przejść do Hannoveru 96, to jednak przed rozpoczęciem bieżącego sezonu powrócił do Szwajcarii.