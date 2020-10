W jednym z hitów 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów FC Barcelona pokonała na wyjeździe Juventus 2-0. Gole dla "Dumy Katalonii" strzelili: Ousmane Dembele oraz Lionel Messi. Juventus - który kończył mecz w osłabieniu - mógł wygrać to spotkanie 3-2 po hat-tricku Alvaro Moraty. Hiszpan trzykrotnie trafiał do siatki, lecz żadna z jego bramek nie została uznana. Sędzia za każdym razem odgwizdywał spalonego. Dostępu do bramki mistrzów Włoch strzegł Wojciech Szczęsny.

Po losowaniu grup Ligi Mistrzów niemal wszyscy kibice "ostrzyli sobie zęby" na pojedynek Cristiana Ronalda i Lionela Messiego. Słynnego Portugalczyka zabrakło jednak w kadrze Juventusu, ponieważ kolejny raz otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, na co wymownie zareagował w mediach społecznościowych ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



To Messi miał więc być głównym bohaterem rozgrywanego przy pustych trybunach spektaklu i już na początku meczu mógł strzelić gola, lecz jego uderzenie z ostrego kąta w ostatniej chwili zblokował jeden z obrońców.

Piłkarze "Barcy" postanowili jednak pójść za ciosem. Najpierw Miralem Pjanić sprawdził formę byłego klubowego kolegi - Wojciecha Szczęsnego - który zatrzymał jego uderzenie. Później Antoine Griezmann obił słupek.



Podopieczni Ronalda Koemana w końcu jednak dopięli swego. W 14. minucie Ousmane Dembele zbiegł z prawej flanki w stronę środka boiska, zwiódł rywala i przełożył piłkę na prawą nogę. Jego uderzenie zblokował jeden z obrońców, podbijając futbolówkę, co kompletnie zmyliło Szczęsnego, który został przelobowany i nie miał nic do powiedzenia.

Po sobotnim El Clasico - w którym Barcelona przegrała z Realem Madryt 1-3 - trener Ronald Koeman narzekał na to, że system VAR działa na niekorzyść "Blaugrany". Tym razem analiza wideo uratowała jego drużynę. W pierwszej połowie Neto został bowiem dwukrotnie pokonany przez Alvaro Moratę, który jednak zszedł do szatni z zerowym dorobkiem bramkowym. Sędziowie VAR w obu sytuacjach dopatrzyli się spalonego.



Po przerwie tradycji stało się zadość. W 55. minucie Morata ponownie trafił do siatki i - choć przez chwilę cieszył się z gola - sędzia po sygnale z wozu VAR podniósł rękę do góry, odgwizdując ofsajd.

To nie był koniec złych wieści dla "Starej Damy". W 85. minucie Merih Demiral wyleciał z boiska po obejrzeniu drugiej żółtej kartki, a w samej końcówce gola na 2-0 zdobył Lionel Messi, pewnie wykorzystując rzut karny.

Liga Mistrzów

2020-10-28 21:00 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Danny Makkelie Juventus Turyn FC Barcelona 0 2 DO PRZERWY 0-1 O. Dembélé 14' L. Messi 90'

0 2 Juventus Turyn FC Barcelona Neto Roberto Araújo da Silva Lenglet Alba Pjanić Dembélé Pedri de Jong Messi Griezmann Szczęsny Cuadrado Demiral Bonucci Danilo Bentancur Kulusevski Chiesa Rabiot Dybala Morata SKŁADY Juventus Turyn FC Barcelona Wojciech Szczęsny Norberto Murara Neto 74′ 74′ Juan Cuadrado 60′ 60′ Sergi Roberto 70′ 70′ 85′ 85′ Merih Demiral 46′ 46′ Ronald Federico Araújo da Silva Leonardo Bonucci Clément Nicolas Laurent Lenglet Danilo Jordi Alba 83′ 83′ Rodrigo Bentancur Miralem Pjanić 45′ 45′ 75′ 75′ Dejan Kulusevski 14′ 14′ 66′ 66′ Ousmane Dembélé Federico Chiesa 90′ 90′ Pedro González López 79′ 79′ 83′ 83′ Adrien Rabiot Frenkie de Jong Paulo Dybala 90′ (k.) 90′ (k.) Lionel Messi Alvaro Morata 89′ 89′ Antoine Griezmann REZERWOWI Gianluigi Buffon Ignacio Peña Sotorres Carlo Pinsoglio Arnau Tenas Ureña Gianluca Frabotta Sergiño Gianni Dest 75′ 75′ Weston McKennie 89′ 89′ Héctor Junior Firpo Adames Manolo Portanova Carles Aleña Castillo 83′ 83′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 46′ 46′ Sergio Busquets Aaron Ramsey Ricard Puig Martí 83′ 83′ Federico Bernardeschi 90′ 90′ Martin Braithwaite Christensen A. Riccio 66′ 66′ Anssumane Fati K. De Winter Francisco António Machado Mota Castro Trincão

