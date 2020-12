Juventus wygrywa, Cristiano Ronaldo świętuje wyjątkowe osiągnięcie! W środowym meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów "Stara Dama" ograła 3-0 Dynamo Kijów Tomasza Kędziory, a jedną z bramek zdobył słynny Portugalczyk, dla którego było to 750. trafienie w seniorskiej karierze.

CR7 strzelił gola w 57. minucie, posyłając piłkę do siatki dosłownie z kilku centymetrów po zagraniu z prawej strony boiska.

Nie była to może bramka ładna, ale za to niezwykle ważna. Dzięki niej Ronaldo może się poszczycić 750 trafieniami w rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych. Tylko dwóch piłkarzy zdołało tego dokonać przez Portugalczykiem. Byli to: Josef Bican (795 goli) oraz Pele (757 goli).

Najwięcej goli - bo aż 450 - CR7 strzelił w barwach Realu Madryt. 118 bramek zdobył dla Manchesteru United, 102 dla kadry Portugalii, 75 dla Juventusu i pięć dla Sportingu Lizbona.

Ronaldo jest jednym z tych piłkarzy, dla których wiek to tylko liczba. Mimo 35-lat Portugalczyk wciąż imponuje skutecznością i jest głodny kolejnych trafień. Należy się więc spodziewać, że zdoła poprawić osiągnięcie Bicana i ustanowi swój własny rekord. O ile oczywiście nie powstrzymają go kontuzje, których do tej pory raczej udaje mu się unikać, jak przystało na prawdziwą "maszynę" do zdobywania bramek.

