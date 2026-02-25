Juventus był o krok od cudu. Remontada mimo czerwonej kartki. Zabójcze ciosy nadeszły w dogrywce

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Po pierwszym starciu z Galatasaray sytuacja Juventusu prezentowała się dramatycznie. "Stara Dama" przegrała bowiem w Stambule wynikiem 2:5. Zdawało się, że losy awansu do 1/8 finału LM zostały wówczas przesądzone. Nic bardziej mylnego. W rewanżowym starciu włoski team zdołał odrobić trzybramkową stratę, doprowadzając do dogrywki. W tej lepsi okazali się jednak gracze z Turcji. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 dla "Starej Damy". Mimo zwycięstwa oraz heroicznej walki, gracze Juventusu musieli pogodzić się z odpadnięciem z tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, zawodnik w białym stroju wykonuje dynamiczny ruch nogą i ręką, drugi piłkarz w czerwonym stroju próbuje przejąć kontrolę nad akcją.
Kadr z meczu Juventus - GalatasarayJonathan MoscropESP/AP

25 lutego Allianz Stadium zapełnił się kibicami lokalnego Juventusu. Zapewne niewielu z nich oczekiwało jednak "cudu", jakim niewątpliwie byłoby odrobienie aż trzybramkowej straty z pierwszego starcia z ekipą Galatasaray. Wówczas "Stara Dama" poległa bowiem w Stambule wynikiem 2:5.

Pierwsze minuty rewanżowego spotkania również nie wskazywały na możliwość dokonania remontady. Juventus zdołał objąć prowadzenie dopiero w 37. minucie po golu z rzutu karnego autorstwa Manuela Locatellego.

Niemniej, po wyżej opisanym trafieniu kibice Juventusu mogli nabrać nieco nadziei. Ta prawdopodobnie zgasła jednak w 48. minucie, kiedy to Lloyd Kelly otrzymał od arbitra bezpośrednią czerwoną kartę. Dla piłkarzy "Starej Damy" był to praktycznie wyrok - resztę meczu musieli oni bowiem rozegrać w osłabieniu.

Czerwona kartka, nagle dwa niespodziewane uderzenia. Juventus dokonał cudu. Ostateczny cios nadszedł w dogrywce

Mimo to podopieczni Luciano Spallett'ego nie zamierzali poddawać się tego dnia bez walki. Zaciekle próbowali oni znaleźć drogę do bramki rywali. Sztuka ta udała im się dopiero w 70. minucie, kiedy to golkipera gości pokonał Federico Gatti.

Radość była wielka, lecz dwubramkowe prowadzenie wciąż premiowało awansem ekipę z Turcji. Minuty uciekały natomiast w zastraszającym tempie. Do ewentualnej dogrywki potrzeba było jeszcze jednego trafienia. To niespodziewanie nadeszło w 82. minucie, kiedy to losy rywalizacji całkowicie odwrócił Weston McKennie. 27-latke sprawił, że grający w osłabieniu Juventus cudem zdołał wyrównać wynik dwumeczu. W podstawowym czasie gry nie padło już więcej goli.

Nadprogramowa część tego spotkania rozpoczęła się natomiast od stuprocentowej sytuacji, zmarnowanej przez gospodarzy. To zemściło się na nich błyskawicznie. W 106. minucie piłka trafiła bowiem pod nogi gwiazdora tureckiej ekipy - Victora Osimhena. Napastnik nie zmarnował dogodnej sytuacji, wbijając nóż prosto w serca kibiców "Starej Damy". W drugiej części dogrywki gola zdobył także Baris Alper Yilmaz, ostatecznie pieczętując tym samym los graczy Juventusu. Mimo heroicznej walki, ich wygrana 3:2 dała awans do 1/8 finału LM zawodnikom Galatasaray. Niemiej, piłkarze Juventusu otrzymali od swoich sympatyków brawa za nieprawdopodobne emocje, którymi uraczyli tego dnia cały piłkarski świat.

Liga Mistrzów
1/16 finału
25.02.2026
21:00
Zakończony po dogrywce
Manuel Locatelli
37' (k.)
Federico Gatti
70'
Weston McKennie
82'
Victor Osimhen
105+-1'
Baris Yilmaz
119'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Juventus
Galatasaray
Rezerwowi

Statystyki meczu

Juventus
3 - 2
Galatasaray
Posiadanie piłki
48%
52%
Strzały
28
16
Strzały celne
9
8
Strzały niecelne
13
5
Strzały zablokowane
6
3
Ataki
141
135

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden z nich wykonuje wślizg próbując odebrać piłkę przeciwnikowi. Zawodnicy ubrani są w stroje swoich drużyn, a w tle widoczni są sędzia oraz inni piłkarze.
Kadr z meczu Juventus - GalatasarayFabio FerrariESP/AP
Dwóch piłkarzy walczących o piłkę podczas meczu, jeden z nich w czarnej masce ochronnej w barwach pomarańczowo-czerwonych, drugi w biało-czarnej koszulce z logo znanego klubu piłkarskiego; w tle zawodnicy na boisku.
Kadr z meczu Juventus - GalatasarayFabio FerrariESP/AP
Piłkarz w czerwono-żółtej koszulce Galatasaray z opaską ochronną na twarzy, pochylony głową w dole na tle rozmytego stadionu.
Kadr z meczu Juventus - GalatasarayFabio FerrariESP/AP
Atalanta Bergamo - Juventus FC. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

