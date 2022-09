Juventus - Benfica w Lidze Mistrzów. Znamy składy na to spotkanie!

W 2. kolejce zmagań w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów zespół Juventusu podejmie portugalską Benficę.

Ekipa Juventusu ma za sobą bardzo nerwowy mecz ligowy, kiedy to w kontrowersyjnych okolicznościach "Juve" zremisowało z Salernitaną, a polski napastnik Arkadiusz Milik zszedł z boiska z czerwoną kartką, za drugą żółtą. Polak schodząc myślał, że jest zdobywcą bramki, ale po interwencji VAR gola anulowano, w budzących masę wątpliwości okolicznościach. Zobacz więcej: Ciąg dalszy skandalu. Kuriozalne tłumaczenia

Teraz zespół Juventusu będzie chciał się odegrać i jak najlepiej zaprezentować się w Lidze Mistrzów.

Włoscy dziennikarze byli niemal pewni przed meczem z Benficą, że w wyjściowym składzie na to starcie pojawi się Arkadiusz Milik. I to rzeczywiście się potwierdziło. Polak dostał szansę od szkoleniowca "Juve", by zagrać od pierwszej minuty.

Liga Mistrzów. Znamy składy na meczu Juventus - Benfica

Juventus: Perin - Danilo, Bonucci, Bremer, Cuadrado, Paredes, McKennie, Miretti, Kostić, Milik, Vlahović.

Benfica: Odysseas, Bah, Antonio, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo, Neres, Rafa, J. Mario, G. Ramos.

Transmisja meczu Juventus - Benfica w TV na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz online live stream na Polsat Box Go. Rywalizację Juventus - Benfica można oglądać również na urządzeniach mobilnych. Relacja i wynik pojedynku Juventus - Benfica na sport.interia.pl.