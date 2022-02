Jurgen Klopp po wygranej Liverpoolu z Interem został ósmym menedżerem w historii, który zanotował 50 zwycięstw w Lidze Mistrzów. Do środowego sukcesu "The Reds" na San Siro cegiełki dołożyli Roberto Firmino i Mohamed Salah, którzy odpowiednio w 75. i 83. minucie trafiali do siatki włoskiej drużyny.

Niemiecki szkoleniowiec Jurgen Klopp wskoczył zatem do grona ośmiu trenerów, którym udało się wygrać minimum 50 razy w Lidze Mistrzów. W tym elitarnym składzie znajduje się Alex Ferguson, Arsene Wenger, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Louis van Gaal i Rafa Benitez.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inter – Liverpool. Liga Mistrzów: skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

50 wygranych w Lidze Mistrzów w dwóch klubach

Klopp dokonał tego wyjątkowego osiągnięcia w zaledwie 87 meczach w roli szkoleniowca Borussii Dortmund i Liverpoolu FC. Szkoleniowiec swój debiut w Lidze Mistrzów zanotował 13 września 2011 roku, a nieco ponad miesiąc później po raz pierwszy wygrał w elitarnych rozgrywkach z Olympiakosem Pireus. W BVB Klopp wygrał 18 pojedynków w Lidze Mistrzów, a w Liverpoolu już aż 32 i wszystko na to wskazuje, że bilans ten będzie znacząco rósł.

Najwięcej zwycięstw w rozgrywkach Ligi Mistrzów zanotował Alex Ferguson - 102. Na kolejnych miejscach znajdują się: Ancelotti (94), Guardiola (91), Wenger (86), Mourinho (81), van Gaal (57) i Benitez (53).

Rekord Liverpoolu w Lidze Mistrzów

W meczu Inter - Liverpool Jurgen Klopp pobił dodatkowo kolejny rekord "The Reds", którzy wygrali siedem meczów z rzędu w Lidze Mistrzów. Równocześnie Liverpool zrównał się z angielskim rekordem Manchesteru City i w rewanżowym starciu będzie mógł samodzielnie ustawić nowy angielski rekord ośmiu wygranych z rzędu.

Rewanżowe spotkanie Liverpool - Inter zostanie rozegrane we wtorek 8 marca o godzinie 21. Transmisja tv w Polsat Sport Premium i na Polsat Box Go. Relacja na żywo i skróty wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.

Czytaj także: Kontrowersje w meczu Bayernu. Rywalom należał się karny?