Jest reakcja UEFA! Chce wyjaśnień od Marciniaka. "Brzydzimy się"

Sprawa, o której mowa dotyczy obecności Szymona Marciniaka na spotkaniu "Everest", organizowanego przez polityka konfederacji Sławomira Mentzena. Stowarzyszenie Nigdy Więcej przesłało skargę do UEFA, wzywając jednocześnie Marciniaka do zdystansowania się do "skrajnie prawicowej partii politycznej".