Jest pod wielkim wrażeniem Bellinghama. Znowu to zrobił. "On ma zaledwie 20 lat!"

Anglik trafił do siatki w pięciu pierwszych meczach ligowych "Królewskich", a w sumie w dziewięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił osiem goli .

Jude Bellingham największą gwiazdą Realu Madryt

Bellingham jest niesamowity. A to, co mnie najbardziej zaskakuje w jego przypadku, to fakt, że ma on zaledwie 20 lat!

Potwierdził to sam zainteresowany, kiedy w rozmowie pomeczowej z Marcinem Lepą z Polsatu Premium Sport, dziennikarz powiedział mu, że znany trener Fabio Capello uznał go za lepszego niż Kevin de Bruyne z Manchesteru City, Anglik przytomnie zauważył, że bardzo szanuje tego szkoleniowca i takie słowa go cieszą, ale on nie chce być z nikim porównywany, bo to nie ma większego sensu, i chce być najlepszą wersją samego siebie.