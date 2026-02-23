Jest decyzja ws. skandalu z udziałem Viniciusa. UEFA nie miała litości

17 lutego Real Madryt rozegrał pierwsze z dwóch spotkań 1/16 finału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Podczas starcia z Benfiką doszło do wywołującej spore kontrowersje sytuacji z udziałem Viniciusa Juniora. Gwiazdor "Królewskich" oskarżył bowiem jednego z rywali o rasistowskie komentarze. Sprawie prędko przyjrzała się UEFA. Dwa dni przed starciem rewanżowym federacja wydała wyrok, który z pewnością uszczęśliwi brazylijskiego gwiazdora.

W ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Real Madryt doznał upokarzającej porażki z Benfiką Lizbona. To sprawiło, że "Królewscy" ostatecznie rozminęli się z topową ósemką tej części zmagań. Skutkuje to konieczność rozegrania dodatkowego dwumeczu.

W rundzie barażowej Real Madryt ponownie trafił na swoich portugalskich pogromców. Tym razem podopieczni Alvaro Arbeloi nie mieli jednak w planach fundować swoim sympatykom kolejnego blamażu. Spotkanie zakończyło się korzystnym dla nich wynikiem 1:0. Nie to wywołało jednak największe emocje.

Podczas spotkania doszło do słownego starcia między Viniciusem Juniorem a Gianlucą Prestiannim. Brazylijski gwiazdor wyjawił później, że usłyszał z ust rywala słowa, powszechnie uważane za rasistowskie. Do akcji momentalnie wkroczyła UEFA, która uważnie przeanalizowała zaistniałą sytuację. Nie trzeba było długo czekać na działania światowej federacji.

UEFA nie zamierzała puszczać tego płazem. Vinicius może odtrąbić sukces

Dwa dni przed meczem rewanżowym federacja wydała werdykt, który z pewnością ucieszy gracza "Los Blancos". Po rozpatrzeniu zajścia UEFA postanowiła bowiem boleśnie ukarać Prestiannego. O decyzji tej poinformował jeden z najbardziej cenionych dziennikarzy sportowych na świecie Fabrizio Romano.

"Po powołaniu Inspektora ds. Etyki i Dyscypliny UEFA w celu zbadania zarzutów dotyczących dyskryminacyjnego zachowania podczas meczu fazy pucharowej Ligi Mistrzów UEFA 2025/2026 pomiędzy SL Benfica i Real Madryt CF w dniu 17 lutego 2026 r. oraz na wniosek EDI wraz ze sprawozdaniem tymczasowym, Organ Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA (CEDB) podjął dziś decyzję o tymczasowym zawieszeniu Prestiannego na kolejny (1) mecz rozgrywek klubowych UEFA" - głosi oświadczenie federacji.

Oznacza to, że piłkarz Benfiki nie będzie mógł pomóc swojej ekipie w nadchodzącym rewanżowym starciu z Realem Madryt. Dla Viniciusa, który od dawna prowadzi głośną walkę z przejawami rasizmu w świecie futbolu, jest to zapewne ogromny sukces.

