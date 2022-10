Jest decyzja UEFA w sprawie tragedii w Indonezji

Piłka nożna Tragedia na stadionie w Malang. Indonezja może stracić organizację mundialu

Minuta ciszy obowiązywać będzie przed meczami Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji i eliminacji mistrzostw świata kobiet.

Do tragedii doszło w Malang po porażce miejscowego klubu Arema FC z Persebaya Surabaya 2-3. Tysiące rozwścieczonych kibiców Arema FC wbiegły na murawę, a policja użyła wobec nich gazu łzawiącego, co doprowadziło do wybuchu paniki. Wiele osób zostało zadeptanych na śmierć lub udusiło się, gdy tłum kibiców próbował wydostać się ze stadionu.

