Jednak nie będzie spotkania z Lewandowskim. Oficjalny komunikat przed hitem

W drugiej kolejce fazy ligowej UEFA Champions League FC Barcelona podejmie PSG, czyli obrońców tytułu klubowych mistrzów Europy. Będzie to więc zdecydowanie największy hit tej rundy gier.

FC Barcelona przystąpi do tego spotkania bez wielu ważnych zawodników. Nie zagrają: Fermin Lopez, Raphinha, Gavi oraz Joan Garcia, którego zastępować będzie Wojciech Szczęsny.

Na ten mecz zdążyli natomiast po kontuzjach wrócić Lamine Yamal i Alejandro Balde. Nie wiadomo jednak, czy Hiszpanie rozpoczną mecz od pierwszej minuty.

PSG ogłasza kadrę na Barcelonę. Brakuje wielkich gwiazd. Niektórzy zdążyli wrócić

"Szpital" w Paris Sanit-Germain przed tym meczem był o wiele większy. Pod znakiem zapytania stały występy: Marquinhosa, Joao Nevesa, Vitinhii, Ousmane'a Dembele, Desire Doue, Khvichy Kvaratskhelii czy Fabiana Ruiza.

Wiadomo już, że kilku z nich będzie do dyspozycji Luisa Enrique. Vitinha, Joao Neves i Fabian Ruiz znaleźli się w kadrze meczowej na mecz w Barcelonie. Należy pamiętać jednak, że są oni świeżo po kontuzji. Możliwe więc, że nie wszyscy zagrają w stolicy Katalonii od pierwszej minuty.

Poza kadrą natomiast znaleźli się: Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos i zdobywca Złotej Piłki - Ousmane Dembele. To oznacza, że szczególnie linia ataku PSG w tym spotkaniu będzie znacznie osłabiona i pozbawiona szybkości, co stanowi bardzo dobrą informację dla Wojciecha Szczęsnego.

Rozwiń

Na boisku nie dojdzie więc do spotkania Roberta Lewandowskiego z jego byłym klubowym kolegą - Ousmanem Dembele. Polak i Francuz grali razem w FC Barcelona w sezonie 2022/23. Z jego pomocą "Lewy" zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar kraju oraz sięgnął po trofeum Pichichi dla najlepszego strzelca La Liga.

Zwycięzca tego spotkania dopisze do swojego dorobku bardzo cenne trzy punkty i znacznie ułatwi sobie kwestię awansu do fazy pucharowej. Bezpośrednią promocję otrzyma tylko osiem najlepszych zespołów. Te z miejsc 9-24 powalczą o udział w Lidze Mistrzów w barażach.

Ousmane Dembele FRANCK FIFE AFP

Ousmane Dembele Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski i Ousmane Dembele FRANCK FIFE / AFP / Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images AFP