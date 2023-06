Jeden krok Guardioli do bycia najwybitniejszym. Nie byłoby tego bez pewnego meczu w 3. lidze

Sobotni finał Ligi Mistrzów może być uwieńczeniem pracy Pepa Guardioli w Manchesterze City. Hiszpan został sprowadzony, by zdobyć upragnioną Ligę Mistrzów, a w Stambule może przejść do historii także z innego powodu. Jeśli City wygra z Interem Mediolan, to Guardiola zostanie pierwszym trenerem w historii, który dwukrotnie zdobędzie potrójną koronę. Poprzednio dokonał tego w sezonie 2008/2009, kiedy był szkoleniowcem FC Barcelona. Początek meczu Manchester City - Inter Mediolan o 21:00. Transmisja w otwartym kanale Polsatu.