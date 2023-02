Rywale w 1/8 finału Ligi Mistrzów, zarówno AC Milan jak i Tottenham Hotspur zajmują piąte miejsca w swoich ligach, jednak miejsce miejscu nierówne. Umówmy się: Premier League jest obecnie wyżej notowana od Serie A. Poza tym "Rossoneri" zaliczyli ostatnio serię ciężkich nokautów: 0-4 z Lazio, 2-5 (!) z Sassuolo i 0-1 w prestiżowych derbach z Interem. Stąd faworytem był Tottenham Hotspur. Jednak ligi krajowe to nie Liga Mistrzów, co udowodnili piłkarze Milanu we wtorkowy wieczór rozgrywając swój najlepszy mecz w 2023 r. i zasłużenie wygrywając 1-0. To był najniższy wymiar kary dla faworyzowanych "Kogutów", a gospodarze mogą sobie pluć w brodę, że nie pojadą do Anglii z większą zaliczką.