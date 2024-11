I to wszystko, mimo że drużyna straciła podstawowego bramkarza. Poważna kontuzja Marca-Andre ter Stegena wyklucza go z gry prawdopodobnie do końca sezonu, choć pojawiają się bardziej optymistyczne wieści .

Wojciech Szczęsny ściągnięty po kontuzji ter Stegena

Rywala Szczęsnego z coraz większym zaufaniem

"Jeśli wcześniej Pena czuł zaufanie, to teraz zrobił kolejny krok. Spójrzcie, jak kończy mecze z Bayernem i Realem Madryt. To dwa bardzo dobre spotkania, po których koledzy z drużyny idą w jego stronę, wszyscy go przytulają i to do niego zwracają się najczęściej. Wiedzą, że miał trudny czas, ponieważ były co do niego wątpliwości, nawet gdy nie popełniał błędów" - podsumował Ibanez.