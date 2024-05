Jan Tomaszewski grzmi ws. Marciniaka. Kontrowersyjne słowa, bez hamulców

Szymon Marciniak ma spory problem po meczu między Bayernem Monachium a Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Tuż po końcowym gwizdku rzucili się na niego wściekli piłkarze i działacze zespołu z Bawarii, a od rana we wszystkich gazetach i programach sportowych jego nazwisko figuruje raczej w przykrym kontekście kontrowersyjnej decyzji podjętej na boisku w 103. minucie drugiego półfinału. Jan Tomaszewski twierdzi jednak, że nic poważnego się nie stało. Jego słowa mogą zadziwić.

Jan Tomaszewski grzmi ws. Marciniaka

Jeśli chodzi o naszego sędziego eksportowego uważam - przepraszam, że się narażę Wam wszystkim - FENOMENALNIE! Proszę państwa, przecież on odgwizdał spalonego, którego pokazał mu Listkiewicz. Liniowy - jego najbardziej zaufany człowiek pokazał tego spalonego!

Jan Tomaszewski o "świętym na boisku"

"Umówmy się, świętym na boisku jest jeden człowiek - sędzia główny. Nawet, jak on popełni błąd, to jest to wliczone w mecz. VAR jest dla sędziego, żeby pomóc sędziemu i z tym się musimy po prostu pogodzić" - dodał Jan Tomaszewski. Czy takie rozumowanie pozwoli Szymonowi Marciniakowi uniknąć kar y, czyli odsunięcia od najważniejszych meczów Euro 2024?