Gra idzie o 20 mln euro - jak wyliczyły media w Katalonii. Taka jest różnica między awansem do 1/8 finału Ligi Mistrzów i grą wiosną w Lidze Europy. Pogrążona w długach Barcelona musi patrzeć na aspekt finansowy i sportowy. Dziś potrzebuje zwycięstwa na Allianz Arena, by wyjść z grupy.

Bayern - Barcelona w Lidze Mistrzów. Marne szanse graczy Xaviego?

Rywal jest rzeczywiście najgorszy z możliwych, tak jak powiedział trener Katalończyków. Bayern z Robertem Lewandowskim to najskuteczniejszy zespół tej edycji Champions League, który zdobywa średnio 3,4 gola w meczu. Średnia Barcelony jest zawstydzająca - 0,4 bramki na spotkanie.

Liga Mistrzów. FC Barcelona - Bayern Monachium. 0-3

Katalończycy pojechali do Monachium z zaciśniętymi zębami. Jeszcze nigdy, nawet w czasach największych wzlotów, nie wygrali z Bayernem na wyjeździe. - Złe serie są po to, żeby je przełamywać - mówi Xavi. Nic nie wskazuje na to, by miało się to stać akurat dziś.

"Bayern ma lepszych piłkarzy, lepszy zespół, jest silniejszy fizycznie, a jego kadra bardziej zrównoważona" - to cytat z komentarza w barcelońskim dzienniku "Sport". Autor liczy na determinację piłkarzy Xaviego.

Na co mogą liczyć gracze Barcelony? Że pewny pierwszego miejsca w grupie wielki rywal ich zlekceważy? To raczej nie jest w stylu Bayernu, który w poprzedniej kolejce wygrał z Dynamem w Kijowie, choć nie musiał. Lewandowski zdobył wtedy cudowną bramkę przewrotką - tuż przed galą "France Football". Prasa hiszpańska komentowała wtedy, że to będzie wielka krzywda jeśli Polak zakończy karierę bez jednej chociaż Złotej Piłki.

Okazało się, że w tym roku jej nie dostał. Wyprzedził go Leo Messi. Zdenerwowany tym kolega Polaka Thomas Mueller napisał w mediach społecznościowych, że Bayern odpowie na boisku, a pierwsza okazja w starciu z Barceloną w Lidze Mistrzów. Przestraszeni fani zespołu z Camp Nou zaczęli alarmować Bayern i Lewandowskiego, przypominając im, że Messi nie gra już u nich, ale w Paryżu.

Bayern - Barcelona w Lidze Mistrzów. Strach przed Lewandowskim

Ostatnie mecze Barcelony z Bayernem kończyły się traumatycznie dla Katalończyków. 2-8 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 2020 roku to najwyższa porażka klubu z Camp Nou w historii europejskich rozgrywek. Na starcie tego sezonu Bawarczycy przybyli do Barcelony na pierwszy mecz fazy grupowej. Nikt w Katalonii nie wierzył w zwycięstwo, ale w godną postawę na boisku. Gracze Barcy w ogóle nie podjęli walki, polegli 0-3, Lewandowski pokonał Marca-Andre ter Stegena dwa razy. Nazajutrz do kibiców Barcy przemówił wstrząśnięty prezes Joan Laporta obiecując, że taka gra drużyny więcej się nie powtórzy. Kilka tygodni później trener Ronald Koeman został zwolniony. Zastąpił go Xavi Hernandez, ale wielkie nadzieje z nim związane zostały storpedowane w sobotę po porażce na Camp Nou z Betisem 0-1. Poprawa gry drużyny zajmie miesiące, a może lata.

Barcelona już nie walczy z Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii. Traci do Królewskich 16 pkt. Ma o sześć punktów mniej od czwartego Atletico Madryt. Xavi musi zrobić co w jego mocy, by zakwalifikować się z zespołem do kolejnej edycji Champions League.

W obecnej los Barcelony rozstrzygnie się dziś na Allianz Arena. Bayern zagra bez pięciu piłkarzy: Kimmicha, Goretzki, Gnabry’ego, Sabitzera, Choupo-Motinga. Lewandowski i Mueller będą jednak na boisku. Trener Julian Nagelsmann zapowiada, że Bayern zrobi wszystko, by zakończyć fazę grupową z kompletem zwycięstw. Jeśli tak się stanie Barcelona zagra wiosną w Lidze Europy. Chyba, że w drugim meczu tej grupy Benfica nie zdoła wygrać w Lizbonie z Dynamem Kijów. Nagelsmann zapewnił Portugalczyków, że Bayern nie odpuści Katalończykom.

Największy hiszpański dziennik "El Pais" poświęcił przed meczem duży tekst Lewandowskiemu. Przypomina czasy jego debiutu w Bundeslidze z Borussią Dortmund, gdzie Polak marnował zatrważająco dużo okazji na gole. Trener Juergen Klopp namawiał go do pracy nad muskulaturą. Pomogła żona Anna - karateczka, dietetyczka i specjalistka od jogi. "Dziś Polak jest jak maszyna do zdobywania bramek, a jego ciało to symbol siły i wydolności" - pisze El Pais. Symbolem odporności Lewandowskiego jest fakt, że nigdy nie jest kontuzjowany. Stracił tylko 17 spotkań z 386 - od kiedy jest w Bayernie. Dziennik uważa, że choć Polak miał szczęście do trenerów (Klopp, Heynckes, Guardiola, Flick) to status najlepszego napastnika świata zawdzięcza własnej pracowitości i ambicji.



Jak zatrzymać kogoś takiego? Xavi mówi, że musi to zrobić cała defensywa Barcelony. - Wszyscy moi obrońcy powinni wypychać go poza pole karne, bo gdy w nie wejdzie z piłką, jest śmiertelnym zagrożeniem.





Bayern - Barcelona w Lidze Mistrzów. Depay i Dembele mają ratować Katalończyków

Dziś na pustym Allianz Arena (trybuny są zamknięte ze względu na pandemię) odbędzie się teoretycznie wielki hit europejskiej piłki. Sześciokrotny zwycięzca Pucharu Europy podejmie pięciokrotnego triumfatora rozgrywek. Problem polega na tym, że ten pierwszy przeżywa wzlot, drugi zapaść. Pierwszy już wygrał grupę, drugi walczy o przetrwanie. Od 21 lat Barcelona nigdy nie przepadła w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dziś wydaje się to scenariuszem najbardziej prawdopodobnym.

Xavi ma w składzie kilku graczy młodych i utalentowanych, ale potrzebują czasu i doświadczenia, by stawić czoła Lewandowskiemu, Muellerowi i innym. W tym sezonie Polak zdobył 27 goli, więcej niż całe zespół Barcelony (25).

Drużyna z Camp Nou fatalnie broni, ale jeszcze gorzej atakuje. Jej najlepszy strzelec Memphis Depay nie zdobył jeszcze bramki przeciw rywalowi z topu. Dziś ma go wspierać Ousmane Dembele - piłkarz chimeryczny i mający notoryczne kłopoty ze zdrowiem. W dodatku nie chce już grać w Barcelonie, nie przedłużył kontraktu i po sezonie prawdopodobnie odejdzie do Premier League. Latem 2017 roku kosztował 120 mln euro, ale z powodu kontuzji opuścił grubo ponad 100 spotkań. W tym sezonie nie zdobył bramki.

Xavi chętniej postawiłby na wychowanka Ansu Fatiego, który jednak nie zdążył wyleczyć urazu. Leczy się także objawienie ubiegłego sezonu Pedri. Bardzo mało argumentów wskazuje na to, że Barcelona ma na Allianz Arena jakiekolwiek szanse.

Bayern - Barcelona w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać transmisje?

Mecz Bayern - Barcelona w 6. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów dziś od godziny 21. Transmisje w TVP 1, TVP Sport, Polsat Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.



Dariusz Wołowski



