Jak Abramowicz osłabił Chelsea. "Meczu z Realem nikt nie zobaczy?"

Przed niespełna rokiem w półfinale Champions League zespół Thomasa Tuchela pokonał Real Madryt (1-1 i 2-0). Rundę wcześniej Królewscy wyeliminowali Liverpool i marzyli o finale w Porto. Intensywność z jaką grali wtedy piłkarze Tuchela okazała się jednak niedostępna dla zespołu Zinedine’a Zidane’a. W Realu odebrano to jako porażkę i zmieniono legendarnego trenera. Duży wpływ miała na to także strata tytułu mistrza Hiszpanii na rzecz Atletico i kompromitacja w Pucharze Króla z trzecioligowcem.

Liga Mistrzów. Chelsea - Real w ćwierćfinale. Carlo Ancelotti wzmocnił Królewskich?

Carlo Ancelotti odbudował morale Królewskich. Choć przestrzega przed przesądzaniem sprawy na 10 kolejek przed końcem La Liga, Real jest właściwie pewny odzyskania tytułu w Hiszpanii (10 pkt przewagi nad Sevillą). W 1/8 finału Ligi Mistrzów Karim Benzema i reszta zafundowali sobie ogromny zastrzyk optymizmu. Luka Modric przepowiadał nawet: - Jeśli wyeliminujemy PSG, wygramy rozgrywki. Wyeliminowali po hat-tricku Benzemy w 17 minut.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt – Paris Saint-Germain 3-1 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

34-letni Benzema i 36-letni Modric są gwiazdami dzisiejszego Realu. Ligę Mistrzów wygrywali cztery razy, co nie stępiło u nich głodu sukcesu. Francuz latami był w cieniu Cristiano Ronaldo i dopiero od niedawna mówi się o nim jako najlepszym środkowym napastniku na świecie. W rywalizacji Realu z PSG przyćmił samego Kyliana Mbappe.

Modrić wciąż biega jak młodzian. Tyle, że już rok temu przegrywał wyścigi z N’Golo Kante. Pomocnik Chelsea jest maratończykiem z urodzenia. Po poprzedniej edycji Ligi Mistrzów stawiano go w gronie kandydatów do Złotej Piłki.

Real wydaje się silniejszy niż 12 miesięcy temu. Vinicius Junior był wtedy młodzianem z genialnymi przebłyskami, dziś to już gwiazda europejskiej piłki wyceniany na 100 mln euro. Zmienił się środek królewskiej defensywy: David Alaba i Eder Militao zastąpili Raphaela Varane’a i Sergio Ramosa. To Varane i Ramos więcej stracili na odejściu niż Real.

Liga Mistrzów. Chelsea - Real w ćwierćfinale. Niepokój na Stamford Bridge

Chelsea wydała latem 115 mln euro na Romelu Lukaku, który teraz siedzi na ławce. Silny środkowy napastnik miał być kluczem do odzyskania tytułu mistrza Anglii, co się nie udało. Zespół Tuchela znów przegrywa ligowy wyścig z Manchesterem City i Liverpoolem.

Dodatkowo klub sparaliżowały sankcje nałożone na jego właściciela. Przyjaciel Putina Roman Abramowicz został ukarany, a Chelsea nie ma nawet prawa sprzedawać biletów na mecze. Na spotkania Premier League przychodzą posiadacze karnetów. "Czy UEFA pozwoli, by na meczu z Realem na Stamford Bridge 6 kwietnia trybuny się zapełniły?" - pyta dziennik "Marca".

Klubowi z Londynu grozi głęboki kryzys jeśli nie znajdzie się ktoś, kto go kupi. Tuchel powiedział, że zostaje do końca sezonu, choć ma kontrakt do czerwca 2023 roku. Został przedłużony o dwa sezony po zwycięstwie Chelsea w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów.

Przed rewanżem z Lille w 1/8 finału pojawiły się pogłoski, że UEFA zdyskwalifikuje londyński klub. Piłkarze i trener Chelsea przeżyli chwile niepokoju, ale zapanowali nad emocjami i pokonali mistrza Francji 2-1 (pierwszy mecz 2-0). Na ile sytuacja na Stamford Bridge osłabi zespół Tuchela w rywalizacji z Realem Madryt? To kluczowe pytanie. W normalnych warunkach Chelsea byłaby chyba minimalnym faworytem w tej parze.

Dariusz Wołowski

ZOBACZ TEŻ:

Wyniki, terminarz Ligi Mistrzów znajdziesz tutaj!

Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Wideo