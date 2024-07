Jagiellonia poznała potencjalnych rywali w III rundzie el. Ligi Mistrzów. Lepiej być nie mogło

W ostatni piątek Jagiellonia Białystok zainaugurowała sezon 2024/2025. Piłkarze Adriana Siemieńca w I kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzyli się z Puszczą Niepołomice. Choć na pierwszego gola trzeba było czekać długo, bo aż do 78 minuty, to "Duma Podlasia" ostatecznie wygrała 2:0. Z dobrej strony zaprezentowały się nowe nabytki białostoczan. Przy pierwszym trafieniu asystę zaliczył Miki Villar, a w fantastycznym stylu zwycięstwo przypieczętował Lamine Diaby-Fadiga. Teraz mistrza Polski czekają zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów. Reklama

Eliminacje Ligi Mistrzów. Jagiellonia Białystok poznała rywala w III rundzie

Jagiellonię Białystok czeka najpierw dwumecz II rundy eliminacji Ligi Mistrzów z FK Poniewież. Pierwszy mecz odbędzie się już we wtorek 23 lipca. Na ten moment białostoczanie dowiedzieli się już, z kim mogą zmierzyć się w III rundzie kwalifikacji, jeśli oczywiście awansują. W Nyonie o godz. 12:00 odbyło się bowiem losowanie par tego etapu. Zespół z Podlasia nie był rozstawiony, ponieważ miał najniższy współczynnik UEFA spośród wszystkich drużyn w trzeciej rundzie.

Los przydzielił mistrzom Polski zwycięzcę pary Bodo/Glimt (Norwegia) - RFS Ryga (Łotwa), a mogli oni jeszcze trafić na PAOK Saloniki (Grecja) lub Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina) oraz Ferencvaros (Węgry) lub The New Saints (Walia). Dlatego można powiedzieć, że "Jaga" trafiła na najmniej wymagających rywali spośród całego grona, ale mimo wszystko nie będzie faworytem ani w ew. starciu z Bodo/Glimt, ani z RFS Ryga. Szanse na sprawienie niespodzianki są za to większe, niż byłoby to w przypadku rywalizacji z PAOK-iem Saloniiki lub Ferencvarosem. Reklama

Najpierw trzeba pokonać FK Poniewież. "Jaga" będzie jednak faworytem

Jagiellonia Białystok dopiero rozpoczęła sezon i zrobiła to bardzo udanie. W zupełnie innym położeniu znajduje się jej rywal z II rundy el. Ligi Mistrzów, czyli FK Poniewież. Zespół z Litwy jest aktualny mistrzem kraju, ale w trwającym sezonie (na Litwie rozgrywki odbywają się w systemie wiosna-jesień) radzi sobie fatalnie. Obecnie piłkarze z Poniewieża zajmują ostatnie miejsce w tabeli, przez co bronią się przed spadkiem i nie idzie im najlepiej, bo ostatnie trzy mecze ligowe przegrali. To wiele mówi o ich formie.

Warto jednak podkreślić, że Litwini w I rundzie eliminacji pokonali w dwumeczu fińskie HJK 4:1. Mimo wszystko za faworyta uchodzi mistrz Polski. Pierwsze spotkanie z FK Poniewież Jagiellonia Białystok rozegra na wyjeździe we wtorek 23 lipca. Mecz rozpocznie się o godz. 17:30. Rewanż zaplanowano na środę 31 lipca i godz. 20:30. W przypadku awansu do III rundy "Duma Podlasia" mecze z Bodo/Glimt (Norwegia) - RFS Ryga (Łotwa) rozegra 6 lub 7 sierpnia i 13 sierpnia. Natomiast jeśli "Jaga" by przegrała, wtedy trafi zaś do III rundy eliminacji Ligi Europy. A w przypadku ewentualnego odpadnięcia tam do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Aby znaleźć się w fazie ligowej ostatniego z wymienionych pucharów, Jagiellonii wystarczy zwycięstwo w zaledwie jednym dwumeczu, czyli przynajmniej przeciwko FK Poniewież.

Adrian Siemieniec - trener Jagiellonii Białystok / PAP/Artur Reszko / PAP