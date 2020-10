Covid-19 to wirus... demokratyczny. Może dotknąć wszystkich. Wiele gwiazd już się o tym przekonało. Ostatnio nawet Cristiano Ronaldo. Teraz spotkało to jednego z najważniejszych piłkarzy Bayernu Monachium Serge'a Gnabry'ego. Problem polega na tym, że reprezentant Niemiec we wtorek trenował z resztą zespołu przed spotkaniem z Atletico Madryt. Czy pierwszy mecz obrońców tytułu w Lidze Mistrzów jest zagrożony?

To pierwszy przypadek zakażenia w Bayernie od początku pandemii. Dotychczas jedynie Kingsley Coman przechodził domową kwarantannę - miał kontakt z zainfekowaną osobą - ale sam zakażony nie został.

Według regulaminu UEFA mecz może być rozegrany w terminie, jeżeli każdy z zespołów będzie miał do dyspozycji co najmniej trzynastu piłkarzy, w tym bramkarza oczywiście. Ale Bayern został zmuszony, aby przeprowadzić błyskawicznie kolejne testy. Do autokaru, który w środę późnym popołudniem ma przetransportować piłkarzy na Allianz Arenę, wsiądą tylko ci, którzy będą mieć wynik negatywny.

We wtorek w południe podczas konferencji prasowej dowiedzieliśmy się tylko o tym, że zespół z Monachium osłabiony jest tylko brakiem kontuzjowanych Leroya Sane i Tanguya Nianzou, który pewnie i tak nie byłby brany pod uwagę - jego i tak czeka dłuższa rekonwalescencja. O Gnabrym wtedy jeszcze nikt nie wiedział.

Jak ważny to piłkarz niech powiedzą liczby. W ubiegłym sezonie zaangażowany był w 37 goli, sam zdobył ich 23, asystował przy kolejnych 14. W Champions League trafił 9 razy. Tylko Robert Lewandowski robił to częściej. Teraz też zaczął fantastycznie, od hat-tricka z Schalke i choć ostatnio może trochę opuścił z tonu, i tak jego brak będzie sporym osłabieniem. Tym bardziej, że na uraz kolana narzeka Sane.

To jednak i tak najmniejsze zmartwienie. Najważniejsze będą poranne testy. Bayern poradzi sobie bez Gnabry'ego, ale co będzie jeżeli podczas przedpołudniowego treningu zakazili się od niego inni piłkarze?

Bożydar Iwanow, Polsat Sport